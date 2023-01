SALA STAMPA 🎙

25 gen 2023

A due giorni da Cagliari-Spal, mister Ranieri ha presentato la sfida dell'Unipol Domus (qui i biglietti) nella consueta conferenza stampa pre gara.

AVVERSARIO OSTICO

"La SPAL è un'ottima squadra, le statistiche ci dicono che sanno giocare bene a calcio, sbagliano poco e creano molto. Con l'arrivo di De Rossi hanno fatto meglio fuori casa che a Ferrara, sarà una lotta e dovremo essere bravi a non cadere nella loro trappola".

CONTA VINCERE

"Nel calcio conta sempre e solo vincere, con le vittorie arriva anche l'autostima ed è più facile che si veda il bel gioco. Sono rimasto soddisfatto della prestazione contro il Como e del primo tempo a Cittadella, dove nella ripresa siamo stati un po' nervosi. La voglia di fare ci ha fatto sbagliare e loro dopo l'espulsione si sono chiusi bene".

L'AIUTO DI TUTTI

“Sono venuto qui a costruire ma sarei contento di salire subito in Serie A e continuare a progettare nella massima serie. Per farlo serve l'aiuto di tutti, posso solo ringraziare i tifosi che ci stanno seguendo numerosissimi anche in trasferta. Chiedo loro di continuare a stare vicini ai ragazzi, dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte".

MIGLIORARSI SEMPRE

"Makoumbou sta facendo bene come regista, in questo momento è la soluzione migliore davanti alla difesa a patto che giochi con rapidità. Ovviamente c'è sempre da migliorare, ma questo vale per tutti. Mancosu sta recuperando piano piano, avere più scelte a disposizione è molto importante".