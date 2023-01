Verso la Spal

24 gen 2023

Nuova seduta di allenamento per i rossoblù di mister Ranieri in campo ad Asseminello in vista della Spal (qui i biglietti per la gara dell’Unipol Domus). Il programma di oggi: attivazione atletica, esercitazioni su possesso e sviluppi di gioco; ultima parte dedicata ad una partita giocata su campo ridotto.

In gruppo Marco Mancosu; lavori personalizzati per Nicolas Viola, Edoardo Goldaniga e Leonardo Pavoletti. A riposo Alessandro Di Pardo.

Domani, mercoledì 25, la squadra si allenerà di nuovo al mattino. A seguire Claudio Ranieri incontrerà i media per presentare il match di venerdì sera: l’appuntamento è alle 12.30 in diretta streaming sul canale YouTube del Club.