Forza ed esercitazioni tecniche

23 gen 2023

Nuova seduta di allenamento al Centro sportivo di Assemini per rossoblù, continua la preparazione alla gara di venerdì sera contro la Spal (qui i biglietti) in programma all’Unipol Domus.

La squadra ha lavorato in due gruppi: i calciatori che hanno totalizzato più minutaggio sabato sera hanno svolto delle esercitazioni tecniche e atletiche. Per gli altri sessione di forza in palestra, attivazione in campo e serie di partite giocate ad alta intensità.

Ha lavorato in parte con il gruppo Marco Mancosu; personalizzato per Nicolas Viola, Edoardo Goldaniga e Leonardo Pavoletti. A riposo Alessandro Di Pardo.

Domani, 24 gennaio, nuovo allenamento fissato dallo staff al mattino.