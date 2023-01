Nuovo ruolo per Fabio Pisacane

23 gen 2023

+ -

Sette anni e mezzo in rossoblù, tante storie scritte e un'altra appena cominciata tutta da vivere all'interno del Club. Fabio Pisacane entra a fare parte del Settore Giovanile del Cagliari Calcio nelle vesti di Collaboratore tecnico con focus sulla cura della tecnica individuale applicata alla fase difensiva. Un nuovo ruolo, ad ampio spettro e che coinvolge tutti i rami del vivaio rossoblù, accanto al Responsabile Bernardo Mereu, al Direttore Sportivo del Settore Giovanile Pierluigi Carta e al Coordinatore tecnico Oscar Erriu, insieme a tutti gli allenatori, formatori e preparatori che operano ogni giorno con i vari gruppi.

Classe 1986, Pisacane arrivò in Sardegna nel 2015 per fare parte da protagonista della rosa che avrebbe riconquistato immediatamente la Serie A, quindi l'undicesimo posto nella massima serie, diventando stagione dopo stagione un tassello chiave a livello tecnico e umano. Qualità che lo hanno portato a tornare nell'estate 2022 con il ruolo di collaboratore tecnico della prima squadra. Lo scorso 26 dicembre l’indimenticabile giornata: la vittoria contro il Cosenza da allenatore ad interim. Ora una nuova sfida.

"Nella mia vita ho sempre affrontato i capitoli professionali con grande entusiasmo, ora se ne apre uno nuovo. Ho già avuto modo di conoscere la passione con cui tutti nel nostro Settore giovanile perseguono lo stesso obiettivo: valorizzare il talento, fare crescere i ragazzi sotto il profilo tecnico e umano, perché davanti abbiamo potenziali calciatori del futuro ma prima di tutto gli uomini che verranno. Ringrazio il Presidente per la fiducia che mi ha rinnovato scegliendomi per questo percorso, e con lui Bernardo Mereu e il suo team che mi accoglie e con cui saremo sul campo quotidianamente. Come sempre e come ho fatto in tutte le mie esperienze, metterò tutto me stesso provando a trasmettere ciò che ho appreso negli anni da calciatore e in questi primi mesi da tecnico, al contempo con l'obiettivo di imparare e gioire insieme ai colleghi e i gruppi di ragazzi con cui lavoro".