Lavori atletici

Subito in campo per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato: venerdì sera all’Unipol Domus arriva la Spal (qui i biglietti), anticipo della 22ª giornata. Nella seduta odierna ad Asseminello due gruppi di lavoro: defaticante in palestra per i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera; per gli altri esercizi di attivazione, serie di partitelle su spazi ridotti, partita e lavori aerobici.

In gruppo Adam Obert, personalizzato per Nicolas Viola e Marco Mancosu; hanno lavorato a parte anche Edoardo Goldaniga e Leonardo Pavoletti, le cui condizioni saranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico del Club. A riposo Alessandro Di Pardo.

Domani, lunedì 23, la squadra si allenerà al mattino.