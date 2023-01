POST GARA 🎙

21 gen 2023

Alberto Dossena sfodera una prestazione solida e va vicino al gol in due occasioni. A Cittadella la difesa rossoblù tiene molto bene ma il risultato è un pareggio senza reti. Per il centrale anche il conforto delle statistiche: il primato di tiri totali (tre) e di conclusioni nello specchio della porta (due), con 52 passaggi completati e 12 duelli aerei vinti su 17 affrontati.

RAMMARICO E CONSAPEVOLEZZA

"Sicuramente siamo rammaricati per non essere riusciti a vincere, dobbiamo guardare il lato positivo rappresentato dall'avere raccolto il terzo risultato utile consecutivo con 7 punti totalizzati. Dispiace per la mancata vittoria, bisogna lavorare con ancora più intensità e attenzione per arrivare a vincere più partite possibile. Abbiamo ottime individualità, il mister ci sta dando serenità e consapevolezza, è importante essere sempre più solidi perché poi il risultato puoi sbloccarlo in qualsiasi momento".

VICINO AL GOL

"Personalmente sono contento di come sto giocando e dell'avere maggiore minutaggio ultimamente, il mister mi sta dando molta fiducia ed è bello poter dimostrare il mio valore. So che devo continuare a lavorare per migliorare ed essere sempre all'altezza. Il gol? Sarebbe stato bellissimo ottenere tre punti con una mia rete, ma il portiere è stato bravo nell'impedirmelo. Arriverà anche quella gioia personale, ma ciò che è prioritario è sempre la vittoria della squadra. Il mio ruolo? Non ho preferenze sul giocare in una determinata posizione del trio difensivo, né su linea a tre o a quattro, sono a disposizione per quelle che sono di volta in volta le scelte tecniche e tattiche".