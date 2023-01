MATCH REPORT 📋

21 gen 2023

Finisce 0-0 in casa del Cittadella, per un Cagliari che rimane ai piedi delle zone più nobili del campionato. In superiorità numerica da inizio ripresa, non arriva la rete che sblocca la situazione e in terra veneta si raccoglie un punto che allunga la serie positiva interrompendo quella di vittorie.

Senza Pavoletti, in campo va Falco accanto a Lapadula e al resto della formazione vincente contro il Como.

PRIMO TEMPO DI SPINTA

Il Cagliari spinge, il Cittadella ci prova da fuori con Branca e Antonucci, ma Radunovic blocca. Al 13' Kastrati è super su Dossena che incorna. Il replay un minuto dopo, ma ancora Kastrati a salvare. Al 16' Mastrantonio manda a lato dopo un bell'inserimento. Al 33' l'occasione è per Falco, che però calcia sull'esterno della rete. Il Cagliari comanda e ha potenziali occasioni, Kastrati è attento, il primo tempo non vede reti.

IL CAGLIARI NON PASSA

La ripresa inizia col Cagliari che continua a fare la partita. Al 52' Salvi interviene a metà campo su Kourfalidis, è rosso per doppia ammonizione. La ripresa è un assalto a una porta sola, ma di tiri davvero pericolosi non se ne vedono, piuttosto tante mischie e cross che non trovano mai tempi e spazi giusti per i vari destinatari: Lapadula, Dossena, Griger (esordio in B nel finale), gli ultimi entrati Luvumbo e Rog. Finisce 0-0.