Forza e partite

17 gen 2023

Nuova giornata di lavoro al Centro sportivo di Assemini per i rossoblù che proseguono la preparazione alla gara di sabato: la squadra oggi ha lavorato in doppia seduta. Al mattino il gruppo è stato impegnato in palestra con esercizi dedicati allo sviluppo della forza. Al pomeriggio attivazione tecniche e serie di partitelle a campo ridotto. Lavoro personalizzato in campo per Marco Mancosu, Adam Obert e Nicolas Viola.

A riposo Edoardo Goldaniga (affaticamento all’adduttore della coscia sinistra) e Leonardo Pavoletti, che in occasione della gara di sabato ha rimediato una distorsione alla caviglia destra: le sue condizioni verranno rivalutate in settimana dallo staff medico del Club.

Domani, mercoledì 18, nuovo allenamento fissato da mister Ranieri al mattino.