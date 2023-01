La ripresa ad Asseminello

16 gen 2023

Archiviata la vittoria contro il Como all’Unipol Domus (qui il video racconto della gara), è tempo di pensare al prossimo impegno di campionato: sabato 21 il Cagliari di mister Ranieri sarà di scena a Cittadella.

Questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nel match di sabato hanno svolto una sessione defaticante in palestra. Per gli altri lavori atletici, esercitazioni tecniche ed una partita giocata su spazi ridotti.

Personalizzato per Marco Mancosu, Adam Obert e Nicolas Viola. A riposo Edoardo Goldaniga.

Domani, martedì 17, è in programma una doppia seduta.