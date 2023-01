MATCH REPORT 📋

14 gen 2023

+ -

Nel giorno del ritorno sulla panchina rossoblù di Claudio Ranieri, e dell'avvento di Pully, la nuova mascotte del Club, il Cagliari batte il Como e ottiene la seconda vittoria consecutiva. Un gol per tempo: Pavoletti al 16', Azzi (al debutto a pochi giorni dal suo arrivo) al 49'. Sabato prossima appuntamento in casa del Cittadella.

LE SCELTE

Privo di Viola, Obert, Mancosu e Goldaniga, Ranieri opta per il 3-5-2 con Azzi largo a sinistra subito in campo a due giorni dall'arrivo in Sardegna. Davanti Lapadula e Pavoletti, in difesa Altare con Dossena e Capradossi, completano la mediana Zappa, Makoumbou e Kourfalidis. In porta Radunovic.

AVANTI CON PAVO

Succede poco nei primi minuti, poi al 13' Cerri si destreggia in area e impegna severamente Radunovic, bravo in uscita. E al 16' Pavoletti sblocca: cross da destra di Zappa, acrobazia del livornese che beffa Odenthal e batte Ghidotti. Il resto è battaglia, attenzione e rarissimi spunti degni di nota, con il Cagliari che controlla bene un Como inoffensivo sino all'intervallo.

SUBITO AZZI

Paulo Azzi lascia subito il segno. Il brasiliano da sinistra, sua zona di competenza, lascia partire un destro arcuato che si infila nell'angolino alle spalle del portiere, scatenando l'entusiasmo. Al 52' Kourfalidis su sponda di Lapadula, destro alto. Ambrosino per Blanco è il primo cambio di Longo, così al 57' Kourfalidis va con il retropassaggio improvvido e Cerri per poco non fredda Radunovic, ma il destro è fuori. Girandola di cambi, per il Cagliari c'è Lella in luogo di Kourfalidis, nel Como Fabregas, Gabrielloni e Parigini per Cerri, Vignali e Arrigoni. Il Como prova a spingere ma gli sbocchi non ci sono, il Cagliari è sempre pronto a ripartire per cercare il tris. Si arriva così agli ultimi istanti, in pieno recupero, con Mancuso che calcia bene da fuori area ma leggermente alto. Finisce così, vittoria rossoblù.