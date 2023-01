I convocati per Cagliari-Como

13 gen 2023

Mister Claudio Ranieri ha convocato 23 rossoblù per la gara di sabato pomeriggio all’Unipol Domus. Ritorna a disposizione Marko Rog, in lista il neo acquisto Paulo Azzi (maglia numero 37) e il difensore della Primavera Davide Veroli (26). Non saranno della sfida Edoardo Goldaniga, out per un fastidio agli adduttori; Nicolas Viola e Adam Obert, a causa di un sovraccarico rispettivamente al quadricipite della coscia sinistra e al soleo della gamba sinistra. Marco Mancosu ha continuato nel lavoro personalizzato.

Questa la lista: