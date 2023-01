Paulo Azzi è del Cagliari

12 gen 2023

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paulo Azzi che si trasferisce dal Modena a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025, con opzione di prolungamento a favore del Club per un’ulteriore stagione.

Nato a Bragança Paulista, nello stato di San Paolo, classe 1994, Paulo Daniel Dentello Azzi cresce calcisticamente in Brasile, prima di approdare a 19 anni tra le fila del Cittadella. Il 15 marzo 2014 fa il suo esordio in Serie B contro il Como e nel turno successivo trova il primo gol tra i professionisti nella vittoria per 4-0 contro il Padova.

Acquistato dalla squadra brasiliana del Tombense, ritorna in Italia nella stagione 2015-16, prima nello Spezia e poi nel Pavia. Gioca quindi con le maglie di Pordenone, Siracusa, Bisceglie, Pro Vercelli, Seregno e Lecco, tappe di un percorso di crescita e di apprendimento del nostro calcio.

Nell’estate 2021 approda al Modena dove si ritaglierà un ruolo da assoluto protagonista: 37 gare, con 7 gol e altrettanti assist, tra le rivelazioni del campionato di C, sarà uno dei principali artefici della promozione in B dei “canarini”. In questa prima parte di stagione nella serie cadetta ha totalizzato 17 gare tra campionato e Coppa Italia con 2 assist.

Azzi è un esterno a tutta fascia, dove può far valere tutto il suo atletismo e le qualità tecniche. Veloce, forte fisicamente, è alto 188 cm, duttile dal punto di vista tattico: impiegato in carriera sia come laterale alto che basso, piede preferito il destro, in fase offensiva ama accentrarsi da sinistra per saltare l’uomo, cercare il tiro in porta o all’occasione fornire invitanti palloni agli attaccanti.

Corsa, intensità, dribbling al servizio della squadra: benvenuto in rossoblù, Paulo.