Palestra e campo

10 gen 2023

Prosegue la preparazione alla gara contro il Como (i biglietti), i rossoblù sono stati impegnati oggi ad Asseminello in doppia seduta.

Al mattino il gruppo ha lavorato in palestra, svolgendo delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. Nel pomeriggio, attivazione con e senza palla, possessi e partitelle su spazi ridotti. Si sono allenati in parte con la squadra Marko Rog e Nicolas Viola. Lavori individuali per Adam Obert, Alessandro Di Pardo e Marco Mancosu.

Il Cagliari si ritroverà nuovamente in campo domani, mercoledì 11, al pomeriggio.