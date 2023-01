Conclusioni a rete

06 gen 2023

Epifania in campo per i rossoblù di mister Claudio Ranieri, la squadra si è allenata questa mattina ad Asseminello. Il gruppo ha svolto delle esercitazioni atletiche, poi spazio alla tecnica e ad una sessione di conclusioni in porta. Lavori individuali per Alessandro Di Pardo, Marco Mancosu e Marko Rog; prosegue al Centro sportivo l’iter riabilitativo di Alessandro Deiola.

Domani, sabato 7, il Cagliari sarà impegnato in una nuova seduta di lavoro, fissata dallo staff al mattino.