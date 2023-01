Possessi e parte atletica

05 gen 2023

Il Cagliari di mister Ranieri in campo ad Asseminello, prosegue la preparazione della squadra nella settimana di sosta del campionato.

In vista del prossimo impegno ufficiale, in programma sabato 14 all’Unipol Domus contro il Como (qui i biglietti per la gara), i rossoblù oggi hanno svolto una nuova seduta di allenamento. Prima parte dedicata a tecnica e ad una serie di possessi; a seguire una partita a campo ridotto ed un lavoro atletico intermittente. Hanno continuato il personalizzato i calciatori Di Pardo, Mancosu e Rog.

Il gruppo si ritroverà domani, venerdì 6 gennaio, per allenarsi al mattino.