04 gen 2023

Nuova giornata di lavoro agli ordini di mister Claudio Ranieri, i rossoblù sono stati impegnati oggi in una doppia seduta. Ad Asseminello la squadra ha iniziato l’allenamento del mattino in palestra con dei lavori dedicati alla forza, poi il gruppo si trasferito in campo: esercitazioni tecniche, possesso palla e tattica. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione, esercizi sul possesso ed una partita giocata su spazi ridotti. Personalizzato per Alessandro Di Pardo, Marco Mancosu e Marko Rog.

Domani, giovedì 5, è stata fissata una nuova seduta, in programma al mattino.