Lavori atletici e partitelle

03 gen 2023

Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per il primo allenamento del 2023, la prima seduta diretta dal neo mister rossoblù Claudio Ranieri.

La squadra è scesa in campo per svolgere inizialmente degli esercizi di attivazione. A seguire serie di partitelle 4 contro 4 ed una partita giocata su spazi ridotti. Ultima parte dedicata alla fase atletica. Lavori atletici individuali per Alessandro Di Pardo, Marco Mancosu e Marko Rog.

Domani, mercoledì 4, è in programma una doppia sessione di allenamento.