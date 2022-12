Cagliari-Como, i biglietti

29 dic 2022

Archiviato il 2022 con la vittoria sul Cosenza, l’Unipol Domus riapre le porte sabato 14 gennaio alle ore 14 per Cagliari-Como, prima gara del girone di ritorno.

In vendita da questa mattina - online e nelle ricevitorie autorizzate - i biglietti per assistere alla sfida che segnerà il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina rossoblù (clicca qui per acquistarli).

Da lunedì 9 gennaio a disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso). Nel giorno gara sarà aperto il botteghino stadio, lato Tribuna Nord, da due ore prima del fischio d'inizio.

Prezzi a partire da 12€ nelle Curve, con quattro tariffe uniche e sconti dedicati agli Under 18 (qui tutte le info).

Sempre valida l'iniziativa avviata con AVIS Sardegna per tutto l'arco della stagione 22/23: i tifosi che sceglieranno di donare il proprio sangue potranno ricevere in omaggio un biglietto per assistere alla gara. Di nuovo attiva anche la convenzione con il Mercato di Sant'Elia (maggiori dettagli).