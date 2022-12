MATCH REPORT 📋

26 dic 2022

All'Unipol Domus, nel ricordo di Fabian O'Neill - omaggiato nel pre-gara con un video celebrativo delle sue gesta in rossoblù e dai cori e striscioni dei tanti tifosi presenti - in campo Cagliari e Cosenza per l'ultima giornata di andata della Serie BKT 2022-23. Vittoria rossoblù per 2-0 con i gol nella ripresa di Lapadula e Lella. Ci si rivedrà il 14 gennaio contro il Como, dopo la sosta invernale del campionato.

CAGLIARI ALL'ATTACCO

I rossoblù, con Luvumbo e Lapadula in attacco supportati da Falco, spingono sin dall'avvio e sarà un copione senza variazioni per tutto il primo tempo. Al 3' Zappa ci prova su azione d'angolo ma Marson para, poi Lapadula (deviato in angolo) e Luvumbo insistono trovando ancora il portiere. Dominio Cagliari fino al 20', quando Falco si mette in proprio ma trova il palo e la sfera attraversa tutta la linea di porta. Il Cosenza produce nulla, se non un tiro da dentro l'area di Brescianini che Radunovic blocca sicuro in chiusura di prima frazione.

LAPADULA SBLOCCA

Pronti, via e su angolo Radunovic salva tutto sulla girata ravvicinata di Rispoli. Il Cosenza spinge con forza, il Cagliari ci mette un po' a carburare, prima che Luvumbo suoni la carica sull'out di destra. E al 65', con Pavoletti che subentra a Luvumbo, sul corner seguente arriva l'incornata di Lapadula per il vantaggio. Il Cosenza non demorde e continua a pungere, ci prova con Rispoli al 70' su respinta della difesa di casa, palla fuori di poco. Pisacane sceglie Pereiro e Lella per Falco e Kourfalidis. I calabresi spingono con Brignola, Radunovic fa buona guardia sull'azione insistita.

FINALE CONVULSO, LELLA-GOL

Pavoletti apre l'ultimo quarto d'ora inzuccando alto il bel cross di Nandez su transizione molto intelligente dei rossoblù padroni di casa. Il Cosenza è sempre ficcante in contropiede, il Cagliari ha spazi ma non li sfrutta al meglio, la gara resta in bilico: Capradossi e Carboni per Dossena e Barreca, Vallocchia e Zilli al posto di Martino e Larrivey. Si arriva al 85' e Lella firma il primo gol in Serie B: ripartenza perfetta: Pereiro per Nandez, dribbling e via da Lapadula, sponda per Lella che infila un destro chirurgico per il 2-0. Il recupero di 5' vede l'assalto cosentino per riaprire la gara, ma il finale parla della nuova vittoria del Cagliari. E l'Unipol Domus può esplodere di gioia.