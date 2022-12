25 dic 2022

Sono 25 i rossoblù convocati per la gara dell’Unipol Domus contro il Cosenza, in programma lunedì 26 alle ore 15, l’ultima del girone di andata prima della sosta. Dalla Primavera il centrocampista Nicolò Cavuoti e l’attaccante Adam Griger; out Marco Mancosu e Marko Rog.

La lista: