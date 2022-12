Cavuoti sino al 2026

22 dic 2022

Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale del calciatore Nicolò Cavuoti che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2026.

Classe 2003, nato a Vasto, nella stagione 2019-20 è entrato a far parte del Settore giovanile del Cagliari: punto di forza della Primavera, con cui lo scorso campionato è arrivato sino alle soglie della finale Scudetto, ha qui sinora collezionato 69 gare e 4 reti. Ha esordito in prima squadra lo scorso 19 gennaio contro il Sassuolo in Coppa Italia. Nel giro delle nazionali giovanili azzurre, ha debuttato a giugno nell’Under 20 in Italia-Polonia.

Visione di gioco, tecnica e talento: Cavuoti è un centrocampista duttile, abile nelle due fasi, capace di abbinare corsa e qualità.

Ampi margini di crescita, un futuro in rossoblù tutto da scrivere.

Avanti così, Nicolò.