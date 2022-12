Palestra e campo ad Asseminello

22 dic 2022

Nel ritiro di Asseminello prosegue la preparazione del Cagliari alla gara contro il Cosenza, l’ultima dell’anno, in programma lunedì 26 all’Unipol Domus: la seduta odierna, iniziata in palestra, è proseguita in campo con dei lavori di forza esplosiva. A seguire esercitazioni dedicate al possesso palla, tattica per reparti ed una partita giocata su campo ridotto.

Lavoro defaticante per Vincenzo Millico, di rientro dallo stage con la Nazionale; hanno continuato il personalizzato Alessandro Di Pardo, Marco Mancosu e Marko Rog.

Domani mattina, venerdì 23, nuova seduta di allenamento.