21 dic 2022

Il Cagliari Calcio ha consegnato al Comune di Cagliari l’aggiornamento del Piano Economico – Finanziario del progetto per il nuovo stadio di Cagliari, redatto sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa in materia ed in riscontro alla nota pervenuta il 20 ottobre 2022 dal Comune di Cagliari.

Il progetto promosso dal Club e dal partner industriale Gruppo COSTIM prevede un investimento di 157,4 milioni di euro (iva esclusa), di cui circa 21 milioni sono inerenti le somme a disposizione della stazione appaltante e gli oneri di sicurezza.

Le risorse finanziarie a sostegno dell’investimento per la realizzazione del progetto saranno strutturate secondo quanto segue:

- circa 100 milioni (linea iva esclusa), tra debito bancario e mezzi propri, a carico del soggetto aggiudicatario della gara pubblica di assegnazione del progetto;

- 60 milioni di contributi pubblici ipotizzati per l’equilibrio economico-finanziario del progetto, 10 dei quali (già deliberati dal Comune di Cagliari) come rimborso per la demolizione dell’attuale Stadio Sant’Elia.

L’aggiornamento è stato effettuato con Monitor Deloitte, financial advisor sugli aspetti economici del piano, e con il supporto di Chiomenti, studio legale che ha curato ogni aspetto giuridico dell’iniziativa.