SALA STAMPA 🎙

18 dic 2022

Dopo la sconfitta col Palermo, Fabio Liverani parla cosi ai media presenti al "Renzo Barbera".

CALO NELLA RIPRESA

"Sicuramente il dispiacere è per essere andati sotto di un gol al riposo, dopo avere creato situazioni e volume di gioco. Nella ripresa siamo mancati nella lucidità, nel capire che partita fosse, prestando il fianco alle ripartenze del Palermo e alle sue qualità. Il raddoppio è stato figlio di un errore in marcatura, a quel punto era complicato rimetterla in piedi anche se ci abbiamo provato sino alla fine".

MAI MOLLARE

"Sicuramente abbiamo difficoltà, si può andare sotto ma non disunirsi così. Le partite durano tanto, avevi fatto bene e poi manchi nella reazione una volta in svantaggio. Avevamo avuto la palla gol subito con Pavoletti, altre dopo, dispiace non essere stati lucidi nella ripresa perdendo per due episodi in cui gli avversari sono stati più bravi. Ci mancano fame e rabbia e lo paghiamo. Sul rigore e sul corner non siamo stati attenti ed è risultato fatale".

MANCANO FAME E CATTIVERIA

"Il primo tempo è stato positivo, ci è mancato quel pizzico di fame e cattiveria, gli altri ne avevano di più, sapevamo che gli episodi avrebbero fatto la differenza. Lo svantaggio arriva su un rigore dubbio, generoso, ma non siamo stati attenti. Nella ripresa abbiamo concesso troppo, dispiace tanto perché non devi mai uscire dalla partita in quel modo. Non abbiamo tempo per guardarci indietro, pensiamo a lunedì, a prendere tre punti e poi capiremo tutte le problematiche".

SCELTE E PRESTAZIONE

"Fino al rigore abbiamo giocato con personalità, creando quanto dovevamo. Il rigore ci ha tolto serenità come spesso ci capita, oggi la grande differenza col passato è avere perso linearità nel giocare anche se sotto di un gol. Chi è entrato a gara in corsa ci ha provato, non era semplice, ma in generale tutti hanno perso a un certo punto la lucidità che serviva".