17 dic 2022

Mister Fabio Liverani ha convocato 23 calciatori per la trasferta di Palermo: oltre ad Alessandro Deiola, Marco Mancosu e Marko Rog, non saranno della sfida Alessandro Di Pardo e Antonio Barreca. In lista dalla Primavera il centrocampista Nicolò Cavuoti e il laterale Francesco Zallu.