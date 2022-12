I Giganti di Mont'e Prama a Palermo

16 dic 2022

Nuovo appuntamento con la mostra itinerante sui Giganti di Mont’e Prama, che fa tappa a Palermo nell’ambito della partnership e campagna di comunicazione congiunta in vigore da luglio tra il Cagliari Calcio e la Fondazione Mont’e Prama. 

Sabato 17 novembre nella prestigiosa cornice del Museo Salinas, si terrà la conferenza “I Giganti prima dei Giganti”, a cura di Giorgio Murru e Nicola Castangia, quindi l’inaugurazione della mostra fotografica - con il personale della Coop Penisola del Sinis - che per alcune settimane sarà ospitata nel grande spazio dell’agorà e dal titolo “I Giganti in mostra”.

La conferenza sarà aperta dai saluti di Caterina Greco, direttrice del Museo Salinas, del presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni, del direttore Business & Media del Cagliari Calcio Stefano Melis e del Club Manager rossoblù Roberto Muzzi. Sono cinque i pannelli bilingue, in italiano e in inglese, che faranno da punto di contatto tra il presente e il passato, narrando fin dalle origini la storia della più importante scoperta archeologica degli ultimi duecento anni nel Mediterraneo occidentale, quella dei Giganti di Mont’e Prama. 

L’unico caso di statuaria monumentale scolpita a tutto tondo tremila anni fa, ritrovata per caso da alcuni contadini nel 1974, nelle campagne di Cabras, paese che sorge nella costa occidentale della Sardegna. Le pietre giacevano inermi sotto la terra nella collina denominata Mont’e Prama – tradotto, Monte della Palma – per via della vegetazione che allora vi cresceva rigogliosa.

Quei massi così grandi e definiti non lasciarono indifferenti i contadini che lavoravano i campi, tantomeno la Soprintendenza che, nel 1975, avviò in quei luoghi una prima campagna di scavo, facendo affiorare dalla terra più di cinquemila frammenti che riuniti tra loro diedero nuovamente vita a ventotto statue maschili, raffiguranti pugilatori, arcieri e guerrieri, oggi custoditi insieme agli ultimi ritrovamenti nel museo di Cabras e in parte al MAN di Cagliari. 

La mostra, curata dalla Fondazione Mont’e Prama e dalla Fasi, la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, vivrà le prossime tappe legate alle trasferte dei rossoblù a Bari, Venezia, Brescia e Parma.