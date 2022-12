Cagliari-Cosenza, i biglietti

14 dic 2022

Aria natalizia all'Unipol Domus, che saluta il 2022 con Cagliari-Cosenza, in programma lunedì 26 dicembre alle ore 15. In vendita - online e nelle ricevitorie autorizzate - i biglietti per assistere alla gara che chiude il girone d'andata del campionato di Serie B (clicca qui).

Da lunedì 19 a disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso). Nel giorno gara sarà aperto il botteghino stadio, lato Tribuna Nord, a partire da due ore prima il fischio d'inizio.

Confermate quattro tariffe uniche a partire da 12€ nelle Curve, con prezzi promozionali dedicati agli Under 18 (qui tutte le info).

Sempre valida l'iniziativa avviata con AVIS Sardegna per tutto l'arco della stagione 22/23: i tifosi che sceglieranno di donare il proprio sangue potranno ricevere in omaggio un biglietto per assistere alla gara (maggiori dettagli).