La ripresa ad Asseminello

13 dic 2022

Ripresa degli allenamenti al Centro sportivo di Assemini: inizia la settimana che porterà il Cagliari all’incontro di domenica in trasferta a Palermo, gara della 18ª giornata di campionato. La seduta pomeridiana ha visto la squadra impegnata in un’attivazione tecnica, a seguire esercitazioni sul possesso palla ed una partita a tema.

Regolarmente in gruppo Alberto Dossena, lavori personalizzati per Marco Mancosu e Marko Rog. A riposo Alessandro Di Pardo, out Alessandro Deiola.

Un nuovo allenamento è fissato per domani, mercoledì 14, al mattino.