POST GARA 🎙️

11 dic 2022

Gianluca Lapadula è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Unipol Domus ai danni del Perugia. L’attaccante rossoblù, alla sua sesta rete stagionale, ha commentato così la gara:

SPIRITO DI SQUADRA

“È stata una vittoria sofferta e quando si vince così la gioia è doppia. Oggi sono felice per i tre punti, ma dobbiamo continuare a lavorare per toglierci da questa situazione. Ho visto una grande dedizione, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, che anche al loro pareggio ha saputo reagire. Ora però dobbiamo dare continuità a tutto questo”.

L’INTESA CON PAVO

“Al gol sono andato ad abbracciare Viola perché da anni abbiamo un grande rapporto, gli voglio bene come un fratello. Sono un attaccante che si è sempre adattato a giocare sia come unica punta che a due, ma avere al fianco Pavoletti ti dà una grossa mano: è uno che non molla mai, su ogni palla che gli arriva ci credo. Insieme ci troviamo bene, anche oggi si è visto”.

TRE PUNTI PER RIPARTIRE

“Questo era uno scontro salvezza? La realtà dice così. Dispiace molto per il momento, ma possiamo solo lavorare con grande dedizione per venir fuori tutti insieme da questa situazione. Questi tre punti oggi devono essere per noi una molla, la spinta per trovare finalmente la svolta”.