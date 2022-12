POST GARA 🎙️

11 dic 2022

Doppietta, prova da leader, ed ecco la vittoria che mancava da troppo tempo. Leonardo Pavoletti ai microfoni parla così dopo il 3-2 al Perugia.

FINALMENTE TRE PUNTI

“Oggi contava solo vincere, contro tutto e tutti, a volte per la troppa voglia perdi la lucidità che serve in questi momenti. Noi stessi dobbiamo riparare l'errore del singolo, tutti insieme".

TUTTI PER IL CAGLIARI

"Il gol è mio (ride, ndr) ma non mi interessa, contano i tre punti. La rosa ha tanta qualità, ma ci stiamo caricando di molte pressioni e anche la cosa più semplice si complica. I nuovi, i giovani stanno pagando purtroppo anche il malumore per il recente passato. Adesso bisogna sostenere il Cagliari e non puntargli il dito contro, qualcuno magari non sarà contento della vittoria, ma io e i ragazzi saremo sempre qui a dare tutto per questa maglia".

LOTTARE SEMPRE

"Volevo rimediare all’errore di Terni perché mi dispiaceva per la squadra, anche lì meritavamo la vittoria e abbiamo pagato un dazio troppo grande. Dobbiamo stare lì e combattere, finché c'è questo cuore vuol dire che questo gruppo è pronto a lottare".

PUNTO DI PARTENZA

"Il mister mi sta dando fiducia, sono felice. La doppietta mi mancava da tempo, ma i gol contano poco se non vinci. Questo è un punto di partenza, ci meritiamo un 2023 diverso, dobbiamo guadagnarcelo lavorando e senza cercare sempre il colpevole. Aiutiamoci, tutti insieme. Ci manca un po' di serenità e cattiveria, la Serie B va affrontata con un certo spirito e a volte la palla va gestita senza fronzoli bensì pensando al risultato".

TIFOSI DA RICONQUISTARE

"Dispiace vedere la rabbia della propria gente. Siamo tutti delusi ma quando si tiene ad una cosa non la si abbandona. Abbiamo bisogno del loro aiuto, faremo di tutto per riconquistarli. Siamo arrivati a un punto in cui non va più bene nemmeno vincere, è un peccato. Nessuno qui si è risparmiato, abbiamo dei problemi ma non manca la voglia di risolverli, reagire e cambiare rotta".