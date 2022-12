SALA STAMPA 🎙

11 dic 2022

Una vittoria che mancava da tanto, sofferta e sudata fino all'ultimo. Al termine di Cagliari-Perugia 3-2 mister Liverani è intervenuto ai microfoni dei medi presenti.

L'ANALISI DELL'INCONTRO

"Siamo andati sul 2-0 e poi la abbiamo riaperta noi stessi con una scelta sbagliata difensivamente. Dispiace sciupare quello che costruisci, regalare occasioni ti mette in difficoltà dopo che crei tanto e anche oggi le opportunità sono state moltissime sia sul 2-1 che sul 2-2 così come prima che la sbloccassimo".

LE SCELTE

"Falco oggi ha dato alcune palle di alto livello tra le linee, ci dà quella pulizia tecnica che pochi hanno. Pippo viene da una inattività molto lunga, a prescindere dal ruolo sarà molto utile quando tornerà in condizione. In avanti Lapadula e Pavoletti davano peso e forza per aprire spazi a Falco e gli altri, segno che c'è potenziale nella nostra linea offensiva. Le scelte dipendono anche dalle caratteristiche dell'avversario, abbiamo visto che a partita in corso si può intervenire con grande efficacia come dimostra l'impatto di Luvumbo. Deiola? Tutti stanno dando il massimo, Alessandro si sacrifica sempre, l'ho dovuto togliere per una botta alla caviglia che dovremo valutare".

CONTA IL GRUPPO

"Il mio compito è dare serenità alla squadra, mettermi davanti al gruppo per proteggerlo, ciò che conta è che i ragazzi giochino per sé stessi, per la maglia, per vincere. Il risultato cambia sempre i giudizi, questa è l'essenza del calcio e noi dobbiamo combattere per portare i giudizi dalla nostra parte".

UN PUNTO DI PARTENZA

"Questo deve essere un punto di partenza, per lavorare meglio, per eliminare gli errori individuali e collettivi che poi ti condannano anche quando crei tanto. Abbiamo delle difficoltà, lo sappiamo, non si può guarire in un attimo e bisogna rimanere sul pezzo e lavorare. Mancano diversi elementi importanti, non riusciamo ad avere continuità di impiego in certe zone, ma il lavoro è l'unica strada".

ERRORI INDIVIDUALI

"L'errore individuale nella lettura non puoi allenarlo, ma la squadra oggi è stata attenta nelle varie situazioni, specie sulle palle lanciate in profondità. Bisogna stare molto attenti in ogni situazione che possiamo migliorare con l'applicazione quotidiana".