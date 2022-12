10 dic 2022

Mister Liverani ha convocato ventiquattro calciatori per la gara dell’Unipol Domus in programma domenica alle 12.30 contro il Perugia. Indisponibili Mancosu, Rog e Dossena (contusione riportata in all’allenamento alla gamba sinistra). In lista il centrocampista della Primavera Nicolò Cavuoti: