Tecnica e tattica

09 dic 2022

Allenamento pomeridiano per il Cagliari in campo per preparare la gara di domenica contro il Perugia all’Unipol Domus. Agli ordini di mister Liverani la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche, accompagnate da un lavoro tattico: la seduta si è conclusa con una partita giocata su campo ridotto. Marco Mancosu e Marko Rog hanno proseguito nel personalizzato.

Domani, sabato 10, è in programma la rifinitura. Nel pomeriggio mister Liverani incontrerà i media per presentare la gara: appuntamento in diretta streaming alle 14.30 sul canale YouTube del Club.