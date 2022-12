08 dic 2022

La squadra si è allenata questa mattina ad Asseminello per iniziare la preparazione alla gara di domenica 11, in programma all’Unipol Domus alle 12.30 contro il Perugia. I rossoblù che hanno totalizzato più minutaggio ieri sera in partita hanno svolto un lavoro defaticante tra palestra e campo. Per gli altri attivazione e lavori di forza. Personalizzato per Marco Mancosu e Marko Rog.

Domani, venerdì 9, nuova seduta di allenamento, fissata al pomeriggio.