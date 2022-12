SALA STAMPA 🎙️

07 dic 2022

Fabio Liverani ha parlato al termine della gara di Terni, conclusa con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa.

PIÙ CATTIVI E DETERMINATI

"Purtroppo andiamo via ancora senza punti. Non basta questo per vincere, per vincere bisogna essere più affamati, cattivi, determinati. Ai ragazzi posso solo dire che mancano tre partite da qui a Natale, che vanno giocate al massimo facendo di tutto per vincere, rimanendo sul pezzo. Ci manca qualcosa, dobbiamo andare a ricercarlo con il lavoro. Abbiamo creato tanti presupposti per calciare in porta, tante situazioni, ma non basta".

SQUADRA VIVA

"Il mio obiettivo è dare tutto e mettere in campo il massimo delle mie forze per migliorare insieme ai ragazzi. Oggi il Presidente ha parlato al gruppo con toni duri ma positivi, con l'intento di rincuorarli e stare vicino al gruppo, perché ora serve rimanere uniti, vivi, l'uno vicino all'altro. Questa squadra è viva, ha voglia, deve credere in quello che fa e non smarrirsi di fronte ai risultati che non arrivano".

CONTINUARE A LAVORARE

"Oggi abbiamo fatto la partita sin dall'inizio, soffrendo un paio di situazioni ma senza mai mollare o arretrare, spingendo tanto per portare via punti da qui. È un dispiacere enorme, ma dobbiamo lavorare perché non ci sono alternative a questo. La squadra ha giocato, ha avuto coraggio, dispiace andare via a mani vuote. Dobbiamo chiuderci a riccio, stringerci insieme, affrontare queste tre gare e poi capiremo il nostro destino, relativamente a cosa potremo fare nel girone di ritorno".