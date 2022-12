MATCH REPORT 📋

07 dic 2022

Sconfitta rossoblù a Terni, battuti dal gol di Falletti su rigore in apertura e incapaci di trovare lo sbocco giusto nel corso della gara. Al 76' il rigore sbagliato da Pavoletti, ipnotizzato da Iannarilli.



LE SCELTE

Liverani opta per Zappa a destra in luogo di Di Pardo, davanti torna Luvumbo con Lapadula, Kourfalidis a ridosso. In mediana Viola con Deiola e Makoumbou. Davanti a Radunovic, completano il reparto Obert, Capradossi e Barreca.

TERNANA AVANTI

Comincia male la sfida, con i rossoblù che provano a costruire ma al primo affondo vanno sotto: Viola tentenna davanti all'area, Obert viene anticipato da Falletti e lo stende: rigore che lo stesso fantasista trasforma al 7'. La reazione ospite tarda ad arrivare, bisogna giungere al 19': contropiede Viola-Luvumbo-Kourfalidis e tiro di prima che Iannarilli mura in corner.

SPINTA ROSSOBLÙ

Sono numerose le azioni del Cagliari, che occupa la metà campo avversaria ma non trova la stoccata giusta. I cross e le mischie si sprecano, ma la difesa rossoverde risponde sempre con efficacia. Interessante l'azione di Barreca alla mezzora: volata di trenta metri, cross che viene messo in corner.

OCCASIONI PER IL PARI

Brivido al 33', cross da destra e Pettinari sfiora il raddoppio di testa, con palla fuori non di molto e Radunovic proteso in tuffo. Risponde subito Kourfalidis pochi secondi dopo: destro verso l'angolino e Iannarilli smanaccia. Al 37' enorme opportunità per Viola: bellissima azione in verticale sulla destra, cross basso di Luvumbo e Viola a rimorchio manda alto col destro. All'intervallo è vantaggio rossoverde per 1-0.

RIPRESA VIBRANTE

La Ternana punge, il Cagliari preme ma non va oltre alcune azioni concitate, quindi in contropiede Partipilo scalda i guanti di Radunovic al 54'. Rossoblù avanti ma in contropiede la Ternana è sempre insidiosa, così al 63' Agazzi calcia alle stelle un tiro molto invitante su traversone dalla destra.

RIGORE PARATO

Liverani al 65' sceglie Pavoletti e Falco per Lapadula e Viola. Grande occasione al 76': cross da destra, mano di Di Tacchio e rigore, che però Pavoletti si fa parare da Iannarilli, bravo a intuire sulla propria destra. Gli ulteriori cambi arrivano con Kourfalidis e Zappa rilevati da Millico e Di Pardo all'84'. Allo scadere Falco da fuori, Iannarilli vola in corner. La mischia successiva con anche Radunovic in area non cambia l'esito, vittoria umbra per 1-0.