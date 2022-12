06 dic 2022

Sono 24 i rossoblù convocati da mister Fabio Liverani per partecipare alla trasferta di Terni: il Cagliari sarà in campo mercoledì 7 allo stadio “Libero Liberati” alle ore 20.30. Non saranno della gara gli infortunati Marco Mancosu e Marko Rog; Nahitan Nandez sconterà il turno di squalifica. In lista il centrocampista della Primavera Nicolò Cavuoti, che indosserà la maglia numero 21.