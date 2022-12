Cagliari-Perugia, i biglietti

05 dic 2022

Domenica 11 dicembre alle ore 12.30 si gioca Cagliari-Perugia, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie B.

In vendita - online e nelle ricevitorie autorizzate TicketOne - i biglietti per assistere alla gara: confermate quattro tariffe uniche a partire da 12€ nelle curve (qui tutti i dettagli). A disposizione anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso).

Sempre valida l'iniziativa avviata con AVIS Sardegna per tutto l'arco della stagione 22/23: i tifosi che sceglieranno di donare il proprio sangue potranno ricevere in omaggio un biglietto per assistere alla gara (qui tutte le info).