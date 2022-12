POST GARA🎙️

03 dic 2022

Grande protagonista, seconda da titolare in prima squadra, Christos Kourfalidis cresce a vista d’occhio e sta trovando lo spazio che merita in mezzo al campo rossoblù. Queste le sue parole dopo Cagliari-Parma, finita 1-1 all’Unipol Domus.

RAMMARICO ROSSOBLÙ

“È sempre bellissimo giocare davanti alla propria gente, i nostri tifosi che ci sostengono in modo straordinario, purtroppo non siamo riusciti a vincere. Sono contento della seconda partita da titolare, non siamo soddisfatti per i troppi punti lasciati per strada, ma l’unico modo per migliorare è lavorare duramente ogni giorno”.

L’OCCASIONE DA TITOLARE

“Ho aspettato il mio momento, mi sono applicato e sapevo che avrei avuto l’occasione giusta da parte del mister. Io sulla trequarti? Mi trovo bene, cerco di aiutare la squadra, quello che conta è andare in campo e portare il proprio contributo. Tutti i compagni mi aiutano tantissimo, ho bisogno di fare esperienza e cerco di imparare quotidianamente per essere sempre più incisivo. Sicuramente i ritmi in prima squadra sono più alti, ma l’allenamento serve per maturare a livello atletico e nella gestione delle energie, e sto cercando di farlo”.