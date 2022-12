SALA STAMPA 🎙

03 dic 2022

Al termine di Cagliari-Parma mister Liverani è intervenuto ai microfoni dei media presenti. Di seguito le sue parole.

MEGLIO NELLA RIPRESA

"Abbiamo affrontato una squadra di qualità con un ottimo palleggio, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà. Hanno avuto occasioni ma anche noi abbiamo avuto le nostre chance, come quella di Nandez. Nella ripresa abbiamo creato tante occasioni e trovato il pari su un loro errore. Questo campionato è così, si lotta sempre ed è una stagione complessa. Prendiamoci il punto e guardiamo già alla gara di Terni che arriva subito".

RIPARTIRE DALLE CERTEZZE

"Andiamo avanti con questo modulo a prescindere dagli interpreti. Le partite le prepariamo sempre in più modi, va migliorato il fraseggio anche se il palleggio è un aspetto di squadra e non meramente individuale. Nel secondo tempo ho visto cose che mi sono piaciute di più".

LA STRADA È LUNGA

"Il mio obiettivo è trasformare i fischi in applausi e sono sicuro che la nostra gente ci darà subito supporto quando arriverà la vittoria, ho grande rispetto dei tifosi e del loro amore per questa maglia. Abbiamo tutto il girone di ritorno per cambiare marcia e ancora quattro gare dove dare il massimo. Qualcosa da recriminare su alcune gare c'è, potevano andare meglio a livello di risultato, ma non guardo al passato. Dobbiamo fare meglio nelle due fasi e sperare che gli infortuni incidano meno, penso a quelli di Rog e Mancosu in mezzo al campo ma anche a Goldaniga o, in passato, Pavoletti che oggi è tornato e trovato una buona intesa con Lapadula".