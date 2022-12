POST GARA 🎙️

03 dic 2022

Non basta la prova da capitano di Leonardo Pavoletti, che parla a caldo dopo l'1-1 contro il Parma.

MANCA LA VITTORIA

"Ci serve la vittoria, la vogliamo fortemente ma non arriva. Dispiace non poter regalare la gioia alla nostra gente che ci ha sostenuti dal primo all'ultimo minuto. Il Parma è una grande squadra e l'ha dimostrato, noi cerchiamo di dare tutto ma ancora non basta. La svolta? Poteva arrivare a Frosinone, anche oggi abbiamo lottato ma evidentemente manca ancora qualcosa. Il gol? Vale solo un punto, ho avuto fortuna nell'occasione ma tutti avremmo voluto la posta piena. Stiamo crescendo, questa è una squadra che ha valori, che lavora moltissimo, sono convinto che questo gruppo raccoglierà e darà soddisfazioni".