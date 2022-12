MATCH REPORT 📋

03 dic 2022

Finisce con l'ennesimo pareggio per il Cagliari la sfida dell'Unipol Domus contro il Parma. I gol di Camara in chiusura di primo tempo e di Pavoletti in apertura di ripresa.



SUBITO PARMA PERICOLOSO

Pronti, via e Radunovic deve salvare sulla serpentina di Vazquez al 3’, conlcusa col velenoso mancino a mezza altezza. Il Parma parte forte, dopo un destro labile di Camara al 6’ ecco che Man al 19’ infila dopo il dribbling incuneandosi in area rossoblù, ma il gol è annullato perché il numero 98 aveva controllato con la mano in avvio di azione. Il Parma spinge, al 24’ Man calcia alto da buona posizione, poi al 26’ Bernabé ci prova ma manda alto. Al 27’ l’unica azione del primo tempo rossoblù che porti al tiro: Chichizola salva sull’incornata di Nandez imbeccato da una grande scorribanda di Barreca a sinistra. Ma il Parma torna in auge e al 33’ Inglese calcia alto, prima che al 35’ la sua acrobazia finisca fuori di un soffio. Il miracolo di Radunovic su Inglese al 39’ è preludio al vantaggio ducale: al 44’ Camara incorna su cross di Vazquez e al riposo il Parma è meritatamente avanti.

PAVOLETTI PROTAGONISTA

La ripresa inizia col giallo a Pavoletti al 50’ per un contrasto aereo, poi il livornese al 52’ di testa manda sopra la traversa. Al 54’ proprio lui firma il pareggio: Chichizola sbaglia in disimpegno, col sinistro Pavoletti non può sbagliare. Il Parma prova a reagire ma il Cagliari punge con Lapadula (Chichizola para di faccia), Viola (sinistro alto dopo grande azione di Kourfalidis) quindi ancora Lapadula che trova una grande parata di Chichizola al 69’. Il Cagliari spinge e ci prova con un cross di Nandez, di testa Pavoletti (al 75' trova Chichizola pronto in due tempi). Al 77' rimessa laterale di Nandez, Makoumbou irrompe, Pavoletti non calcia al meglio e la palla è fuori.

LUVUMBO PER IL FINALE

Liverani opta per l'angolano per uno stremato e indomabile Nandez, con Kourfalidis che scala in mediana accanto a Deiola (ad inizio ripresa per Viola) e Makoumbou. Il Parma risponde con Bonny e Tutino, mentre prima erano entrati Mihaila (ad inizio ripresa per Man) e Benedyczak ed Estevez. Il Cagliari preme ma non trova lo sbocco, il Parma le prova tutte ma Radunovic risponde presente. Pari giusto, gara intensa, ma la vittoria non arriva neanche in questa occasione.