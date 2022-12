SALA STAMPA 🎙

02 dic 2022

Alla vigilia di Cagliari-Parma, in programma sabato alle 18 all'Unipol Domus, Fabio Liverani analizza la situazione generale della sua squadra e presenta la sfida ai ducali.

ROG E MANCOSU OUT

"Entrambi soffrono per dei problemi fisici e non saranno tra i convocati. Pavoletti? Dopo Ascoli, quando fece una bella prestazione, stava provando a trovare continuità ma si è dovuto fermare e ora sta tornando al meglio. Leo è importante per noi: con la soluzione a due punte, lui, Lapadula e Luvumbo hanno caratteristiche che danno maggiori chance rispetto agli elementi che prediligono l'esterno, ma in generale abbiamo diverse opportunità dall'inizio o a gara in corsa.Â

OBIETTIVO TRE PUNTI

"Ci manca la vittoria, la vogliamo fortemente e dobbiamo andare a prenderla. In casa del Frosinone capolista abbiamo creato e messo in difficoltà una squadra che nel suo stadio non aveva mai subito gol. Questo fa capire i valori che abbiamo, affrontiamo un Parma che è una delle squadre più forti del torneo e vogliamo accorciare le distanze in classifica. Dobbiamo credere di più in noi stessi, siamo forti, vogliamo e dobbiamo dimostrarlo ottenendo i tre punti".

I SINGOLI

"Altare è un ragazzo di grande sensibilità e professionalità . Ci sta che abbia qualche scoria ma si sta allenando molto bene ed è una risorsa preziosa a disposizione. Barreca ha pagato all'inizio l'inattività da luglio a settembre, è un calciatore di livello che nelle ultime due settimane ha fatto passi in avanti significativi. Kourfalidis? Sta crescendo a livello fisico e di esperienza, ha possibilità di essere confermato da titolare, vedremo poi le scelte".

MESE IMPORTANTE

"Dicembre ci pone davanti partite difficili e importanti. Vincere permette di salire in classifica, vogliamo fare il massimo da qui al 26 dicembre e poi tireremo le prime somme".