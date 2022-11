29 nov 2022

I rossoblù si sono ritrovati al Centro sportivo di Assemini in vista della gara di sabato contro il Parma. Nel programma di oggi lavori dedicati alla forza, in palestra e in capo; a seguire serie di esercitazioni su possesso palla e tattica. In chiusura una partita giocata su campo ridotto. Parzialmente in gruppo Filippo Falco ed Edoardo Goldaniga.

Per domani, mercoledì 30, lo staff ha fissato una nuova seduta: la squadra si allenerà al pomeriggio.