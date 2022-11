MATCH REPORT 📋

27 nov 2022

Pareggio rossoblù a Frosinone: dopo il vantaggio di Luvumbo in avvio di gara, i ciociari rimontano con Rohden e Insigne, allo scadere Lapadula firma il pareggio su rigore da lui procurato. Nel finale Pavoletti segna il gol del 3-2, ma il fuorigioco strozza la festa piena.

LE SCELTE

Liverani opta per Luvumbo e Lapadula in avanti con Kourfalidis a supporto. In mezzo al campo Rog e Nandez ai lati di Viola. In difesa, davanti a Radunovic, al centro Obert con Capradossi e i terzini Di Pardo e Carboni.

SUBITO CAGLIARI

Dopo il tiro di Mulattieri al 13', parato a terra da Radunovic senza affanno, il vantaggio rossoblù con Luvumbo: pressione giusta, Luvumbo in profondità ha il tempo giusto per controllare e saltare Turati depositando in rete per la terza rete in campionato.

REAZIONE FROSINONE

Il Cagliari controlla bene fino al 24', poi i ciociari iniziano a spingere con maggiore convinzione. Ravanelli in mischia trova Radunovic pronto, imitato da Boloca al 27'. Il Cagliari non riesce più a uscire e pungere, così al 32' Rohden pareggia: Garritano da sinistra crossa a rientrare, lo svedese si infila dal lato debole e di testa non perdona per l'1-1. I padroni di casa potrebbero raddoppiare al 37', ma Moro in campo aperto, lanciato da Mulattieri, grazia il Cagliari calciando alto. L'ultima emozione del primo tempo finito in parità.

RIPRESA, GIALLOAZZURRI PERICOLOSI

I primi minuti della ripresa sono tutti di marca laziale, con Carboni che viene ammonito per fallo in campo aperto sulla ripartenza (al 53') e gli uomini di Grosso spesso incisivi in area di rigore rossoblù. Al 55' Liverani guarda in panchina: fuori Carboni e Viola, dentro Barreca e Makoumbou.

INSIGNE, SUPER GOL

La pressione del Frosinone, dopo un paio di chance per Boloca e Mulattieri, si concretizza al 67' con Roberto Insigne, che calcia con il sinistro dal vertice dell'area sulla destra e trova un gol da applausi. Liverani manderà in campo anche Mancosu e poco dopo Pavoletti e Deiola, ed è Kourfalidis al 41' a sfiorare il pari in mischia, con Turati che salva tutto all'angolino sul sinistro del greco alla prima da titolare in campionato dopo gli scampoli collezionati in questa e nella scorsa stagione. All'89' Mancosu col mancino sulla spizzata di Pavoletti, palla fuori. Ma il cuore c'è sempre, Lapadula nel recupero procura e segna il rigore del 2-2. C'è spazio anche per il gol di Pavoletti in contropiede, ma il fuorigioco di Lapadula in avvio di azione strozza l'urlo.