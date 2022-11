Il weekend del settore giovanile

26 nov 2022

Prosegue spedito il percorso del settore giovanile rossoblù: nel weekend nuove sfide avvincenti da vivere.

L'Under 18 guidata da Roberto Concas giocherà in posticipo lunedì 28 novembre contro l'Hellas Verona ad Asseminello.

Impegno casalingo anche per l'Under 17, che ospita l'Inter domenica 27.

Entrambe in trasferta l'Under 16 allenata da Riccardo Testoni e l'Under 15 agli ordini di Gian Marco Giandon, a Genova contro la Sampdoria.

C'è l'Inter anche per l'Under 14 Pro: la garà contro i nerazzurri è in programma domenica al Centro Sportivo di Uta.

Sifda esterna per l'Under 14 regionale, contro il Civita Tempio al "Bernardo Demuro" domenica 27 (ore 10); l'Under 15 Femminile giocherà al campo "Frutti d'Oro" sabato 26 - ore 18.30 - contro l'Olbia.





DOMENICA 27 NOVEMBRE

Under 17

11ª giornata, Cagliari - Inter

Centro Sportivo di Assemini, ore 14.30

Under 16

8ª giornata, Sampdoria - Cagliari

C.S. Mugnaini, Bogliasco (GE), ore 15

Under 15

8ª giornata, Sampdoria - Cagliari

C.S. Mugnaini, Bogliasco (GE), ore 11

Under 14 Pro

9ª giornata, Cagliari - Inter

Centro Sportivo di Uta, ore 15





LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

Under 18

9ª giornata, Cagliari - H.Verona

Centro Sportivo di Assemini, ore 14.30