Verso Frosinone-Cagliari

24 nov 2022

Un’altra tappa di avvicinamento alla gara contro il Frosinone: il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini in vista del match di domenica del “Benito Stirpe”. Sotto lo sguardo del presidente Giulini, la squadra ha iniziato la seduta con degli esercizi di attivazione. Spazio alla tattica e ad una serie di gare a tema; in chiusura è stata giocata una partita su campo ridotto.

Ha lavorato parzialmente in gruppo Edoardo Goldaniga; personalizzato per Filippo Falco.

Domani, venerdì 25, è in programma una nuova seduta ad Asseminello fissata al pomeriggio. Mister Liverani presenterà la gara in conferenza stampa alle ore 16: appuntamento sul canale YouTube del Club per la diretta streaming. A seguire la partenza della squadra alla volta di Roma.