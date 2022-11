Forza e lavoro tattico

23 nov 2022

+ -

Ad Asseminello i rossoblù hanno continuato la preparazione alla gara di domenica contro il Frosinone, match della 14ª giornata del campionato di Serie B. Questa mattina la squadra ha iniziato la seduta in palestra, con dei lavori di forza. Poi i calciatori sono scesi in campo per svolgere una parte atletica a secco. A seguire focus tattico: sviluppi di gioco e lavoro situazionale.

Si sono allenati regolarmente con la squadra Leonardo Pavoletti ed Alessandro Deiola. Parzialmente in gruppo Edoardo Goldaniga; personalizzato per Filippo Falco.

Domani, giovedì 24, è in programma un nuovo allenamento fissato al pomeriggio.