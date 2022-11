La ripresa ad Asseminello

22 nov 2022

Ripresa degli allenamenti al Centro sportivo di Assemini: i rossoblù di mister Liverani sono scesi in campo in vista della trasferta di domenica a Frosinone. Questo pomeriggio la squadra ha svolto dei lavori di attivazione accompagnati da possessi e partite su campo ridotto.Ad assistere da bordocampo alla seduta odierna il neo Direttore sportivo Nereo Bonato.

In gruppo Christos Kourfalidis e Adam Obert, rientrati alla base dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Si sono allenati parzialmente con la squadra Edoardo Goldaniga e Leonardo Pavoletti. Personalizzato per Filippo Falco ed Alessandro Deiola che ha svolto un lavoro atletico in campo per smaltire un fastidio alla caviglia.

Domani, mercoledì 23, è in programma una nuova seduta.