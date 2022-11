Test con la Primavera

19 nov 2022

Nuova seduta di allenamento questo pomeriggio ad Asseminello: sul campo 1 i rossoblù di mister Liverani hanno giocato una partita in famiglia con la Primavera aperta al pubblico. Due i tempi da 40 minuti da ciascuno: la prima frazione si è chiusa 2-0 con doppietta di Rog. Il centrocampista croato ha prima realizzato un rigore al 25’, per poi segnare in tap-in da dentro l’area sfruttando un bel crosso da destra di Zappa. Traverse per Vincigerra, in campo con la prima squadra, e Luvumbo. Nel secondo tempo, dopo il 3-0 su autorete, vicini al gol Pereiro, Altare, Viola. Al 37’ Millico, servito in campo aperto da Viola, segna con un diagonale il 4-0 finale.

Assenti i Nazionali, hanno svolto oggi un lavoro atletico programmato dallo staff Nandez, Lapadula, Deiola e Pavoletti, impegnati tra palestra e campo.

La ripresa è fissata per martedì pomeriggio, quando inizierà la settimana che porterà alla gara di Frosinone.